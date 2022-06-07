Nova: Болгарія отримала перший танкер з США зі скрапленим газом

Болгарія отримала перший танкер із США зі зрідженим природним газом. Він розвантажується не на терміналі в Греції, як передбачалося, а в Туреччині.﻿ Про це, із посиланням на Nova, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Для зливу блакитного палива з корабля буде потрібно близько 18 годин.

У травні стало відомо, що Болгарія отримуватиме постачання скрапленого природного газу з США за цінами нижче "Газпрому" з червня 2022 року.

Раніше інформація про те, що американський скраплений газ надійде на кілька днів раніше терміну, надійшла від віцепрем'єра Асена Васильєва.

До цього прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що необхідно виробити спільну позицію країн Євросоюзу з проблеми закупівель російського природного газу.