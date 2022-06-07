Заради України: Японія та Литва активізують співпрацю з партнерами

Японія і Литва зобов'язалися співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб якомога швидше зупинити вторгнення Росії в Україну.﻿ Про це, із посиланням на Japan Today, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Старший віце-міністр закордонних справ Японії Такако Судзукі і міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс під час зустрічі в Токіо зійшлися на тому, що агресія Росії стрясає основу міжнародного порядку і що єдність між народами ніколи не була так необхідна, як зараз в русі до припинення військового вторгнення РФ в Україну.

Раніше Міністерство праці Японії анонсувало гранти для компаній, які найматимуть українців. За прийом на роботу біженців вони зможуть отримати до 600 тисяч ієн (понад 139 тисяч грн).