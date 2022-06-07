Держміністр Німеччини підтримала внесення Одеси до списку ЮНЕСКО

Держміністр Німеччини підтримала внесення Одеси до списку ЮНЕСКО

Державний міністр культури Німеччини Клаудія Рот планує підтримати Одесу при подачі заявки на включення міста в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вона побувала в місті з дводенним візитом﻿. Про це, із посиланням на DW, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

За її словами, українське портове місто явно знаходиться в екстреній ситуації, всюди можна побачити, як захищають від обстрілів пам'ятники культури.

"Ми хочемо показати, що ми тут. Ми хочемо показати, що культура піддається нападу", - сказала вона журналістам.

Міністр культури України Олександр Ткаченко, своєю чергою, подарував німецькій колезі дві поштові марки з "російським військовим кораблем".

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