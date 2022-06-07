Держміністр Німеччини підтримала внесення Одеси до списку ЮНЕСКО

Державний міністр культури Німеччини Клаудія Рот планує підтримати Одесу при подачі заявки на включення міста в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вона побувала в місті з дводенним візитом﻿. Про це, із посиланням на DW, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

За її словами, українське портове місто явно знаходиться в екстреній ситуації, всюди можна побачити, як захищають від обстрілів пам'ятники культури.

"Ми хочемо показати, що ми тут. Ми хочемо показати, що культура піддається нападу" , - сказала вона журналістам.

Міністр культури України Олександр Ткаченко, своєю чергою, подарував німецькій колезі дві поштові марки з "російським військовим кораблем".