ISW: Сєвєродонецьк переходить із рук у руки

Американський Інститут з вивчення війни (ISW) опублікував новий звіт, у якому йдеться про те, що точна ситуація у Сєвєродонецьку «залишається неясною», повідомляє Новое время.

Аналітики інституту повідомили, що контроль над містом часто переходить із рук у руки.

Російська армія також продовжує безуспішні спроби перерізати комунікації українських військових на північний схід від Бахмута.

Фото: ISW

6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має чисельну перевагу під час боїв за Сєвєродонецьк, але Україна має шанси на перемогу.

Вранці 6 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що у Сєвєродонецьку точаться динамічні бої, але ситуація для захисників України погіршилася, вони контролюють промзону міста.

Голова Сєвєродонецької районної адміністрації Роман Власенко зазначав, що у місті продовжуються бої, російські окупанти змушені перекидати резерви.