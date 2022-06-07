CNN: Байден розсекретив дані розвідки про підготовку вторгнення РФ

Директор Національної розвідки США Евріл Гейнс, що перед повномасштабним вторгненням російської армії в Україну, президент Джо Байден наказав розсекретити частину доповідей через скептицизм союзників, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє CNN.

"Коли ми пояснили нашим політикам, а наші політики звернулися до своїх співрозмовників, виявилося, що з цього приводу було чимало скептицизму" , - заявила Гейнс.

Вона зазначила, що Байден вирішив розсекретити дані розвідки та активно ділився ними з іншими країнами.