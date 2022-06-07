CNN: Байден розсекретив дані розвідки про підготовку вторгнення РФ
Директор Національної розвідки США Евріл Гейнс, що перед повномасштабним вторгненням російської армії в Україну, президент Джо Байден наказав розсекретити частину доповідей через скептицизм союзників, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє CNN.
"Коли ми пояснили нашим політикам, а наші політики звернулися до своїх співрозмовників, виявилося, що з цього приводу було чимало скептицизму", - заявила Гейнс.
Вона зазначила, що Байден вирішив розсекретити дані розвідки та активно ділився ними з іншими країнами.
"Президент повернувся до нас і сказав: Вам потрібно вийти і розповісти якнайбільше, і переконатися, що люди бачать те, що бачите ви, щоб ми могли знову контактувати і, можливо, мати більш продуктивні розмови про те, як готуватися по суті, можливості російського вторгнення", – заявила Гейнс.