Генштаб: українська авіація завдала ударів на Херсонщині й Миколаївщині

На 104-ту добу повномасштабної війни російська армія продовжує штурмувати Сєвєродонецьк, українські гелікоптери завдали ударів по ворожих силах на Херсонщині, а літаки – по складах боєприпасів на Миколаївщині. Про це пише Генштаб, повідомляє Українська правда.

На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів із території Білорусі. Планується збільшити чисельність білоруської армії.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено.

З метою демонстрації присутності та сковування Сил оборони України РФ продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп.

З території Російської Федерації здійснено мінометні обстріли підрозділів українських військ у районах населених пунктів Ходине та Велика Писарівка Сумської області.

На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, прикордонних районів на північ від Харкова та стримуванні просування українських військ.

Противник проводить дистанційне мінування місцевості у напрямку наступу українських військ на Рубіжне.

На Слов’янському напрямку росіяни зосереджують основні зусилля на продовженні наступу на напрямках населених пунктів Ізюм та Слов’янськ. Намагаються просунутись у напрямку населених пунктів Довгеньке і Долина.

Ворог обстрілює позиції ЗСУ в районах населених пунктів Базалівка, Бражківка, Грушуваха. З метою уточнення положення українських підрозділів та корегування вогню артилерії здійснює повітряну розвідку з застосуванням БпЛА.

На Донецькому напрямку, окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів. Завдав ракетного удару по населеному пункту Миколаївка за 4 км на схід від Слов’янська.

Ворог продовжує штурм міста Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. Українські воїни завдають противнику втрат.

На Бахмутському напрямку українські війська успішно протидіяли і відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне, Роти.

З метою посилення угруповання на напрямках Попасна, Миколаївка ворог здійснює передислокацію підрозділів.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не вів.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на покращенні свого тактичного положення, утриманні зайнятих рубежів, поповненні боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

﻿"Українські гелікоптери завдали ударів по скупченнях ворожих сил на Херсонщині, а літаки – по складах боєприпасів на Миколаївщині. Противник втратив понад 20 осіб та до 10 одиниць військової техніки.

З метою відновлення втраченого положення ворог, за підтримки артилерії та армійської авіації, здійснив наступальні дії в напрямку Лозове – Біла Криниця, успіху не мав. Для уточнення позицій наших військ ворог вів повітряну розвідку БпЛА" , - йдеться в повідомленні. ﻿

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

За минулу добу захисник та захисниці України на Донецькому і Луганському напрямках відбили 10 атак ворога, знищили 1 танк, 3 артилерійських системи, 2 бойові броньовані машини, 1 автомобіль та 2 склади з боєприпасами. Підрозділи протиповітряної оборони збили 2 БПЛА типу "Орлан-10".л