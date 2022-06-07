ОВА: окупани обстріляли навчальні заклади Лисичанська
Російські війська обстріляли в Лисичанську ринок, гірничий коледж та школу, де постраждали дві людини. Окупанти продовжують штурм Сєвєродонецька. Про це повідомляє начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Декілька годин рятувальники ліквідовували загоряння торговельних павільйонів ринку загальною площею 1 000 квадратних метрів. Полум’я вдалося приборкати лише ближче до вечора", - йдеться в повідомленні.
Також руйнувань зазнали навчальні заклади Лисичанська – будівля гірничо-індустріального фахового коледжу, яка практично вигоріла, а також загальноосвітня школа, звідки евакуювали двох постраждалих. Ще трьох поранених у Лисичанську і Привіллі госпіталізували.
Ще зранку 6 червня стався масований обстріл міста Золоте, де, за попередніми даними, зруйновано одразу 13 будинків. Вдень російські війська вдарили по місту Гірське – 11 пошкоджених будинків.
"Наразі ворог продовжує штурм Сєвєродонецька, бойові дії тривають. Також відбито штурм росіян у напрямку Новоохтирки та Воронового. У районі Білогорівки противник використовує диверсійно-розвідувальні групи", - повідомляє Гайдай.