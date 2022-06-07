ОВА: окупани обстріляли навчальні заклади Лисичанська

Російські війська обстріляли в Лисичанську ринок, гірничий коледж та школу, де постраждали дві людини. Окупанти продовжують штурм Сєвєродонецька. Про це повідомляє﻿ начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Декілька годин рятувальники ліквідовували загоряння торговельних павільйонів ринку загальною площею 1 000 квадратних метрів. Полум’я вдалося приборкати лише ближче до вечора" , - йдеться в повідомленні.

Також руйнувань зазнали навчальні заклади Лисичанська – будівля гірничо-індустріального фахового коледжу, яка практично вигоріла, а також загальноосвітня школа, звідки евакуювали двох постраждалих. Ще трьох поранених у Лисичанську і Привіллі госпіталізували.

Ще зранку 6 червня стався масований обстріл міста Золоте, де, за попередніми даними, зруйновано одразу 13 будинків. Вдень російські війська вдарили по місту Гірське – 11 пошкоджених будинків.

"Наразі ворог продовжує штурм Сєвєродонецька, бойові дії тривають. Також відбито штурм росіян у напрямку Новоохтирки та Воронового. У районі Білогорівки противник використовує диверсійно-розвідувальні групи" , - повідомляє Гайдай.