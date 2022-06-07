Розвідка Британії: Наступ РФ на попоснянському напрямку застопорився

Росія досягла успіхів на попаснянському напрямку протягом травня, але зараз її просування у цьому районі застопорилося, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в новому розвідувальному огляді міністерства оборони Британії.

Розвідка відзначає, що протягом вихідних українські сили відбили частину Сєвєродонецька, хоча російські війська, ймовірно, продовжують окупувати східні райони міста.

Більш широкий план Росії, ймовірно, як і раніше, полягає у тому, щоб відрізати район Сєвєродонецька з півночі і з півдня.

Між тим, Росія досягла успіхів на південному, попаснянському напрямку протягом травня, але її просування у цьому районі застопорилося минулого тижня.

Повідомлення про важкі артилерійські обстріли в районі Ізюма свідчать про те, що Росія готується докласти нових зусиль на північному напрямку.