Данілов: Невзоров ще не отримав громадянство України

За словами секретаря РНБО України Олексія Данілова, колишній депутат Держдуми Росії та журналіст Олександр Невзоров станом на 6 червня ще не отримав громадянства України, повідомляє Українська правда.

"Щодо Невзорова – відкладемо в окрему скриньку. По-перше, у нього ще немає громадянства, він лише звернувся по громадянство".

За словами Данілова, кожному, хто захоче здобути українське громадянство, необхідно буде пройти відповідну процедуру, передбачену Конституцією та законами України.

Раніше радник голови МВС України Антон Геращенко повідомив, що президент Володимир Зеленський підписав указ про надання українського громадянства Невзорову та його дружині.

Сам журналіст заявив, що стає "на бік жертви", і подякував людям України, що дозволили йому "зайняти серед них місце".

Зеленський стверджує, що Невзоров хотів позбутися громадянства РФ, бо підтримує Україну. Президент висловив думку, треба "хитати Росію" у будь-який спосіб, і що люди, які виступають за Україну, – це теж зброя.