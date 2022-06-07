МЗД: Японія додала до санкційного списку два великі російські банки

Японський уряд заявив, що заморозить активи ще двох російських банків - Кредитного банку Москви і "Россельхозбанка", а також додав до санкційного списку ще один білоруський банк - Білінвестбанк.﻿ Про це, з посиланням на заяву МЗС Японії, повідомляє Економічна правда.

Московський кредитний банк і Россельхозбанк входять до десятки найбільших банків Росії; Білінвестбанк також входить до топ-10 у своїй країні.

Зазначається, що активи цих банків будуть заморожені, а операції з ними потребуватимуть попереднього схвалення уряду, починаючи з 7 липня.

З цими доповненнями санкції Японії охоплять 12 російських банків та 4 білоруські.

Уряд Японії також ввів заборону на експорт до Росії продуктів, які могли б допомогти зміцнити її "промислову базу".

Представник уряду повідомив, що перелік товарів буде уточнений пізніше.