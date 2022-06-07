МЗД: Японія додала до санкційного списку два великі російські банки
Японський уряд заявив, що заморозить активи ще двох російських банків - Кредитного банку Москви і "Россельхозбанка", а також додав до санкційного списку ще один білоруський банк - Білінвестбанк. Про це, з посиланням на заяву МЗС Японії, повідомляє Економічна правда.
Московський кредитний банк і Россельхозбанк входять до десятки найбільших банків Росії; Білінвестбанк також входить до топ-10 у своїй країні.
Зазначається, що активи цих банків будуть заморожені, а операції з ними потребуватимуть попереднього схвалення уряду, починаючи з 7 липня.
З цими доповненнями санкції Японії охоплять 12 російських банків та 4 білоруські.
Уряд Японії також ввів заборону на експорт до Росії продуктів, які могли б допомогти зміцнити її "промислову базу".
Представник уряду повідомив, що перелік товарів буде уточнений пізніше.