Прогноз: відновлення доходів до довоєнного рівня триватиме 3-5 років

У травні в Україні на ринку праці відбулось пожвавлення після великої зупинки. Однак зарплати все ж для багатьох вакансій знижуються. Що це за вакансії, і коли в Україні рівень заробітку повернеться на довоєнний, розповіли експерти аналітичного центру кадрового порталу grc.ua, повідомляє Сьогодні.

Станом на початок червня компанії, які змогли відновити свою діяльність, зробили це. Та все одно роботи на всіх охочих усе ще не вистачає.

"Ринок праці перебуває у стані ринку роботодавця. Роботодавці теж зазнали негативного впливу війни. Частина економіки досі не працює, обсяги комерційної діяльності великої частки компаній не повернулися до попереднього рівня, тому бізнес оптимізує витрати та дуже часто скорочує розмір заробітних плат як діючим, так і новим працівникам" , – пояснили аналітики.

Водночас зарплати знижуються незалежно від того, затребувана професія зараз, чи ні. Приклад цього – зменшення зарплат у сфері продажів, у будівельників, фахівців сфери транспорту та робітничого персоналу, які станом на кінець травня і початок червня є найзатребуванішими спеціалістами.

На інфографіці видно, що найбільше зниження зарплат торкнулося таких категорій:

видобуток сировини (58%);

початок кар'єри, студенти (56%);

інсталяція та сервіс (50%);

безпека (49%);

робітничий персонал та консультування (46%).

Аналітики відмічають, що лише кілька професійних сфер поки не зачепила загальна тенденція зниження зарплат. Зокрема, це такі сфери:

вищий менеджмент;

сільське господарство;

медицина та фармацевтика;

маркетинг, реклама та PR.

Майже не вплинула повномасштабна війна на зарплати в ІТ-сфері.

Коли очікувати збільшення доходів?

Експерти кажуть, що вже зараз повернутися до довоєнних заробітків неможливо. Загалом правило таке: чим довше триватиме війна, тим складніше буде відновлювати й комерційну діяльність бізнесу, й економіку загалом.

"За найоптимістичнішими прогнозами відновлення доходів до довоєнного рівня триватиме 3-5 років. Цьому може сприяти, по-перше, повернення в Україну кваліфікованих спеціалістів, які вимушено покинули країну, рятуючись від війни, по-друге, фінансова допомога, яку можуть надати іноземні партнери для відновлення української економіки" , – зазначають в grc. ﻿ ua.

Водночас досвід виходу з кризи на ринку праці, яка почалась під час вторгнення РФ у 2014 році, показав, що швидке повернення зарплат до попередніх цифр можливе лише у гривні.

Тоді перші позитивні тенденції щодо заробітку з'явилися лише у 2016 році, коли компанії перестали звільняти людей і змогли підвищити зарплати. Та все ще у той період доходи в людей були нижчими, ніж до війни, відбулася значна інфляція. Так, наближення зарплат до рівня 2013 року у доларовому еквіваленті відбулося лише у 2019/2020 роках.

Аналітики grc.ua все ж відмічають, що зараз є позитивний момент: подальше зниження заробітних плат зараз не очікується. Це можливо завдяки тому, що бізнес адаптувався до воєнного стану. Також цьому сприяють і такі чинники:

повертаються до роботи представники малого та середнього бізнесу, які постраждали від війни найбільше;

збільшується кількість робочих місць;

підвищується купівельна спроможність;

пожвавлюється оборот коштів, що дає можливості для стабілізації економіки та утримання заробітних плат на теперішньому рівні.

В Україні нові правила з трудовими книжками

Згідно із законом, під час воєнного стану немає особливих умов зберігання трудових книжок. Вони повинні зберігатися на підприємствах, і їх видача передбачена лише тоді, коли людина звільняється.

Однак під час дії воєнного стану працівники можуть забрати трудові книжки навіть без звільнення. Забрати документ можна за допомогою заяви таким чином:

треба звернутися до роботодавця із заявою, де буде прохання видати трудову книжку і пояснення, чому вам вона потрібна;

у спеціальному додатковому журналі обліку тимчасово виданих трудових книжок працівник має розписатися про отримання та повернення цього документа.

Водночас якщо підприємство перебуває в районі активних бойових дій, перелік яких затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, роботодавець може сам прийняти рішення і віддати трудові книжки працівникам.