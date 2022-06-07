Уряд планує роздати гроші бізнесу

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Кабінет міністрів розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу. Розробка ведеться на доручення президента України Володимира Зеленського, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Завдяки грантовій підтримці українських малих і середніх підприємців та виробників розраховуємо розігріти економіку, простимулювати створення нових робочих місць та задовольнити попит українців на якісну продукцію" , - написав Шмигаль.

Основні принципи такої програми обговорили на нараді за участі Мінекономіки, Мінфіну, Фонду зайнятості та Фонду розвитку підприємництва.

"Дав завдання міністерствам невідкладно опрацювати пропозиції та подати на розгляд уряду" , - повідомив прем'єр.

Нагадаємо, за оцінкою НБУ, швидке відновлення України вже у 2023 році можливе за умови завершення воєнних дій і масштабної підтримки партнерів. У 2022 році економіка впаде не менше, ніж на третину.