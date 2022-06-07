Радник мера: окупанти заявили про відновлення водопостачання в Маріуполі
У понеділок, 6 червня, окупанти увімкнули водопостачання в Приморський район Маріуполя, попередньо прозвітувавши про ремонт 600 км водопровідних труб. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
Зазначається, що ремонт не дав бажаного результату, Маріуполь заливає водою.
"Маріупольці повідомляють, що така картина фонтанів по всіх водоводах на відкритому просторі. Що відбувається під землею можна лише здогадатись. Але головне - “червону стрічку” окупанти перерізали", - йдеться в повідомленні.
Експерименти з інфраструктурою не закінчуються без огляду на безпеку і загрози, додав Андрющенко.