Радник мера: окупанти заявили про відновлення водопостачання в Маріуполі

У понеділок, 6 червня, окупанти увімкнули водопостачання в Приморський район Маріуполя, попередньо прозвітувавши про ремонт 600 км водопровідних труб. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

﻿Зазначається, що ремонт не дав бажаного результату, Маріуполь заливає водою.

"Маріупольці повідомляють, що така картина фонтанів по всіх водоводах на відкритому просторі. Що відбувається під землею можна лише здогадатись. Але головне - “червону стрічку” окупанти перерізали" , - йдеться в повідомленні.

Експерименти з інфраструктурою не закінчуються без огляду на безпеку і загрози, додав Андрющенко.