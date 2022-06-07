Родичі: до Києва доставили тіла загиблих захисників "Азовсталі"
У Київ вже прибули тіла загиблих захисників "Азовсталі", які Україна отримала в межах обміну тілами з РФ. Надходження тіл загиблих військових підтвердили в Асоціації родин захисників "Азовсталі".
Зазначається, що відбувся обмін тілами загиблих за формулою "160 на 160".
"Патронатна служба полку "Азов" зустріла та разом з лікарями провела огляд та опис тіл. Важливо зазначити, що серед тіл загиблих третина – бійці полку "Азов", належність інших тіл до різних підрозділів з’ясовується. Наразі судмедексперти ведуть роботи, які за часом, попередньо, можуть тривати до трьох місяців", - йдеться в повідомленні.
Згодом родини загиблих будуть викликані на експертизу та процедуру упізнання.
"Продовжуються перемовини та розв‘язання організаційних питань щодо наступного обміну тілами загиблих героїв", - йдеться в повідомленні.