Миколаївська ОВА: Окупанти вдарили по Баштанці, 2 людини загинуло

В ніч на 7 червня російські війська відкрили вогонь по Баштанській громаді Миколаївської області, внаслідок чого загинули дві людини і ще одна отримала поранення, повідомляє Українська правда.

"Вночі, о 01:14 7 червня, ворожих обстрілів зазнала Баштанська громада. Внаслідок чого загинуло дві людини, одна – поранена. Пошкоджені адмінбудівля РВА та районної ради, міської ради, стадіон та спортивна школа".

В наслідок ударів у місті виникли дві пожежі. Горів автомобіль Renault Trafik та будівля дитячої юнацько-спортивної школи. Обидві пожежі були ліквідовані.

Також сталось руйнування двоповерхового житлового будинку. Для розбирання будівельних конструкцій та деблокування тіла загиблого чоловіка залучалось пожежно-рятувальна служба.