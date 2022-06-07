Що буде з цінами на бензин в Україні: прогноз НБУ
Національний банк України у своєму Макроекономічному та монетарному огляді очікує, що ціни на пальне стабілізуються. Але зниження не очікується, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
"Основні причини дефіциту - руйнування російськими загарбниками паливної інфраструктури та НПЗ, блокування портів, дорожча та триваліша логістика", - йдеться в огляді.
У НБУ нагадали, що 17 травня уряд ухвалив рішення відмовитися від державного регулювання цін на пальне, щоб оператори ринку могли наситити український ринок нафтопродуктів.
"Водночас світові ціни на нафту залишаються високими - зросли до 121 долар за барель. Як наслідок, очікується стабілізація цін на пальне, проте на високому рівні", - прогнозують в НБУ.