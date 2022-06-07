ОВА: війська РФ обстріляли Сумщину з мінометів та артилерії
Російські війська знову обстріляли Сумську область. Унаслідок обстрілів сталися пожежі. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
"В ніч на 7 червня російський ворог обстріляв Середину-Буда. Обстріл почався близько 5 ранку, було 7 пострілів з міномета і за ним відкрили й артилерійський вогонь", - йдеться в повідомленні.
Щонайменше 6 будинків, господарча споруда та гараж - пошкоджені. Пошкоджена також і лінія електропередач.
Попередньо - загиблих та поранених серед місцевого населення немає. Інформація про руйнування уточнюється.