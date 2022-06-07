У США оголосили надзвичайну ситуацію через дефіцит електрики
Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав розпорядження про запровадження надзвичайного режиму через кризу у сфері електропостачання. Про це, посилаючись на декларацію, оприлюднену сайтом Білого дому, повідомляє Економічна правда.
У документі, зокрема, йдеться про те, що
"потрібні негайні дії, щоб забезпечити доступ Сполучених Штатів до достатньої кількості сонячних модулів" і задовольнити потреби в електроенергії.
Відповідно до документу Байден оголосив надзвичайну ситуацію у сфері постачання
"електроенергії для задоволення очікуваного попиту споживачів".