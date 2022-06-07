На сьогодні, 7 червня, заплановано виїзд приватних авто з Запоріжжя до тимчасово окупованих населених пунктів. Про це повідомила﻿ Запорізька обласна військова адміністрація.

"Сьогодні, 7 червня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру. Наразі сформована черга автівок на поточний день, яка чекає дозволу на виїзд" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Інформація щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлена додатково, зазначили в ОВА.