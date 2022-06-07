Генштаб: Росія втратила в Україні вже 31 360 військових
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 7 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 31 360 (+110) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1390 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3416 (+16) од,
- артилерійських систем – 694 (+4) од,
- РСЗВ - 207 (+0) од,
- засобів ППО - 96 (+0) од,
- літаків – 212 (+1) од,
- гелікоптерів – 177 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 553 (+2),
- крилатих ракет - 125 (+0),
- кораблів /катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2405 (+10) од,
- спеціальної техніки - 53 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.
Дані уточнюються.