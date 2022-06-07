Генштаб: Росія втратила в Україні вже 31 360 військових

Генштаб: Росія втратила в Україні вже 31 360 військових

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 7 червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 31 360 (+110) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1390 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3416 (+16) од,
  • артилерійських систем – 694 (+4) од,
  • РСЗВ - 207 (+0) од,
  • засобів ППО - 96 (+0) од,
  • літаків – 212 (+1) од,
  • гелікоптерів – 177 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 553 (+2),
  • крилатих ракет - 125 (+0),
  • кораблів /катерів - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2405 (+10) од,
  • спеціальної техніки - 53 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.

Дані уточнюються.

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