У ЗСУ доповіли про масований авіаналіт на російські позиції
За даними командування Повітряних сил ЗСУ, внаслідок масованого авіаудару ВПС України по позиціях російських загарбників на південному напрямку противник не тільки зазнав втрат у живій силі та техніці, а й у логістиці, повідомляє Новое время.
Там розповіли, що напередодні група українських штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів завдала вогневих ударів по окупаційним військам, знищивши їхню бронетехніку і близько 20 осіб особового складу.
Крім того, окупанти втратили кілька логістичних центрів і складів з паливо-мастильними матеріалами.
У свою чергу підрозділи протиповітряної оборони України знищили два російські безпілотники Орлан-10.