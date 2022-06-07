Блінкен: Росія краде українське зерно для власної вигоди

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у понеділок, що надходять достовірні повідомлення про те, що Росія розкрадає український експорт зерна для продажу з метою отримання прибутку, повідомляє Економічна правда.

Україна звинуватила Росію в доставці українського зерна до таких країн, як Туреччина та Сирія.

Блінкен сказав, що розкрадання зерна є частиною ширших дій Росії під час війни, які вдарили по спроможності України експортувати врожай пшениці та посилили глобальну кризу продовольчої безпеки.