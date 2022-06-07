Зеленський назвав умови для виїзду політиків із України

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи виїзд посадовців за межі України, сказав, що з країни може виїхати будь-хто, але має повернутися з результатом з трьох питань﻿. Про це голова держави розповів на прес-конференції, яка транслювалася в ефірі інформаційного телемарафону, повідомляє Ділова столиця.

"Виїжджають лише у тому випадку, коли це зустрічі, які стосуються лише України. Є три причини: санкції, фінанси, зброя. Будь-який політик може виїжджати з цих причин, більше не можна, політик виїжджати не може" , – сказав Зеленський.

За словами Зеленського, приблизно через місяць після початку війни окремі місцеві чиновники, депутати та представники правоохоронних органів почали їхати.

"Якщо хтось їде –значить, він дезертир" , – вважає президент.

Зокрема, у поставленому президенту запитанні згадувалося про п'ятого президента України Петра Порошенка, якого нещодавно не випускали з України.

На це Зеленський відповів, що не має бажання, сил та енергії боротися політично з кимось. Він додав, що не бачить у цьому сенсу та розумної поведінки людини.