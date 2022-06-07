ДПСУ: для бензовозів з ЄС створено "зелені коридори"
Прикордонники та митники першочергово пропускають бензовози, які їдуть в Україну з пальним та за пальним у країни ЄС. Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Зазначається, що "зелені коридори" для них погоджені з суміжними країнами.
"Автівки з пальним проходять прикордонно-митні процедури контролю в пріоритетному порядку, як з боку сусідньої країни, так і в Україні. У випадку накопичення бензовозів на виїзд з України, спільно з Нацполіцією їх супроводжують до пункту пропуску та оформлюють по окремій смузі руху", - йдеться в повідомленні.