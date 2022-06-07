ДПСУ: для бензовозів з ЄС створено "зелені коридори"

Прикордонники та митники першочергово пропускають бензовози, які їдуть в Україну з пальним та за пальним у країни ЄС. Про це повідомляє﻿ Держприкордонслужба.

Зазначається, що "зелені коридори" для них погоджені з суміжними країнами.