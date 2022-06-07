У Мінюсті розповіли, скільки Україна витрачає на одного полоненого РФ

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що місячне утримання одного російського військовополоненого коштує Україні три тисячі гривень, повідомляє Ділова столиця.

Він уточнив, що гроші йдуть на харчування, одяг, засоби гігієни та комунальні платежі, а також на медичне обладнання, ліки та зарплату персоналу.

"Такі витрати виправдані, адже умови утримання військовополонених мають відповідати Женевській конвенції. Повний доступ до таких осіб мають і представники Червоного Хреста" , — наголосив Малюська.

Очільник Мін'юсту уточнив, що в Україні було створено табір для військовополонених, де перебувають особи, щодо яких немає перспектив швидкого обміну.

Військових РФ, які тільки потрапили в полон, або щодо яких є плани обміняти їх на українських захисників, розміщують в установах виконання покарань Мін'юсту практично по всій території України. При цьому утримують окремо від інших ув'язнених із метою безпеки.