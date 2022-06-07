ОВА: українська ППО збила ворожу ракету над Запоріжжям

Вранці 7 червня у небі над Запоріжжям українська протиповітряна оборона збила ворожу ракету.﻿ Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, повідомляє Новое время.

Старух додав, що російські загарбники не залишають спроб просунутися далі на сході Запорізького регіону.

За його словами, на лінії зіткнення продовжуються бої. Росія не залишає спроб захопити Запоріжжя.

5 червня голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив, що російські окупанти тимчасово зайняли близько 60% території області, на частині території продовжуються бойові дії.

Президент Володимир Зеленський сказав, що у Запорізькій області загрожує ситуація, і російські окупанти хочуть захопити Запоріжжя.