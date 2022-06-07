Ощадбанк не зараховує SWIFT перекази: у чому причина

К﻿лієнт Ощадбанку поскаржився на установу, що та не зараховує кошти з міжнародного переказу. На календарі вже 7 червня, а гроші досі не надійшли на рахунок. Про це він залишив відгук на сайті Мінфіну, повідомляє Сьогодні.

Так, за його словами, розрахункове бюро Польщі надіслало SWIFT переказ на картку ще 19 травня. Відправляли одночасно і колегам клієнта, однак ті отримали переказ ще до 25 травня. Як стверджує чоловік, у контакт-центрі станом на 3 червня ніхто не відповідав.

Натомість у банку у відповідь на цей відгук зазначили, що термін переказу залежить не лише від банку-отримувача, він відбувається за участі кореспондентських рахунків декількох банків.

"Як тільки переказ надійде, він буде відображатися на балансі рахунку" , — написали в Ощадбанку.

Проте, станом на 7 червня проблема досі не вирішена. За словами клієнта, ні у банку, ні на гарячій лінії, ні на пошті (контакт-центру) відповіді немає.

До слова, така проблема з міжнародними переказами виникала і в інших клієнтів банку, які теж залишали відгуки про це на сайті Мінфіну. Однак, згодом гроші все-таки приходили на рахунки.