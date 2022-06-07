Екс-співробітниця Першого каналу Овсяннікова назвала себе українкою

Колишня співробітниця Першого каналу Марина Овсяннікова, яка вибігла з антивоєнним плакатом у прямий ефір новин, заявила, що вона українка і збирається міняти прізвище на дівоче — Ткачук. Про це вона написала у Facebook.

"Я не "хороша росіянка", я українка. На знак підтримки України маю намір змінити прізвище Овсяннікова, на своє рідне прізвище Ткачук" , - написала вона.

Вона додала, що не вимагає зняття санкцій із Росії, оскільки війна продовжується, і це "наша колективна відповідальність".

Овсяннікова також заявила, що не співпрацює з ФСБ, а за можливість виїзду з Росії подякувала Макрону, Зеленському та американським політикам.

Вона зазначила, що всі новини на Першому каналі йшли у прямому ефірі, але після її протесту вони йдуть з невеликою затримкою.

"Я не пропагандист, я приймала міжнародні трансляції..." , - написала Овсяннікова.

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Зазначимо, учора міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що журналістці потрібно заборонити в'їзд до України.

Нагадаємо, 14 березня в ефірі Першого каналу редактор Марина Овсяннікова показала плакат із закликом зупинити війну в Україні. Пізніше вона стверджувала, що Захід повинен скасувати санкції проти РФ, через які страждають прості росіяни.