Екс-співробітниця Першого каналу Овсяннікова назвала себе українкою
Колишня співробітниця Першого каналу Марина Овсяннікова, яка вибігла з антивоєнним плакатом у прямий ефір новин, заявила, що вона українка і збирається міняти прізвище на дівоче — Ткачук. Про це вона написала у Facebook.
"Я не "хороша росіянка", я українка. На знак підтримки України маю намір змінити прізвище Овсяннікова, на своє рідне прізвище Ткачук", - написала вона.
Вона додала, що не вимагає зняття санкцій із Росії, оскільки війна продовжується, і це
"наша колективна відповідальність".
Овсяннікова також заявила, що не співпрацює з ФСБ, а за можливість виїзду з Росії подякувала Макрону, Зеленському та американським політикам.
Вона зазначила, що всі новини на Першому каналі йшли у прямому ефірі, але після її протесту вони йдуть з невеликою затримкою.
"Я не пропагандист, я приймала міжнародні трансляції...", - написала Овсяннікова.
Зазначимо, учора міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що журналістці потрібно заборонити в'їзд до України.
Нагадаємо, 14 березня в ефірі Першого каналу редактор Марина Овсяннікова показала плакат із закликом зупинити війну в Україні. Пізніше вона стверджувала, що Захід повинен скасувати санкції проти РФ, через які страждають прості росіяни.