ГУР: влада РФ погрожує родинам загиблих із крейсера "Москва"

ГУР: влада РФ погрожує родинам загиблих із крейсера "Москва"

За даними української розвідки, з рідними російських моряків ураженого і затонулого крейсера "Москва" працює спеціальна група психологів, медиків та юристів, основна мета яких унеможливити витік інформації про загиблих та зниклих безвісті окупантів-строковиків, повідомляє Українська правда.

"Родичів намагаються вмовити ні з ким не спілкуватися про своїх синів та чоловіків, які служили на крейсері. У разі відмови їм починають погрожувати невиплатами компенсацій та кримінальним переслідуванням".

ГУР повідомляє, що в окупованому Севастополі, під час зустрічі командувача Чорноморського флоту РФ з родичами загиблих моряків, будинок офіцерів охороняла військова поліція, а самого командувача супроводжувала група спецпризначенців. Частина родичів, на знак протесту, на зустріч з командуванням флоту не прийшла.

Згодом стало відомо, виходячи з відповіді прокуратури Чорноморського флоту РФ на запит матері пораненого моряка Гульназа Уразаєва, що військову частину 84201, де служили моряки крейсера "Москва", внесли до списку учасників "спеціальної військової операції".

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