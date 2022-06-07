Голова ОВА пояснив, чому армія РФ обстрілює Сумську область

Російські окупаційні війська зміцнюють та посилюють лінію кордону в районі Сумської області, бояться Збройних сил України та ведуть вогонь на випередження.﻿ Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, повідомляє Радіо Свобода.

Він пояснив, із чим пов’язує інтенсивні обстріли з боку Росії.

"По-перше, це їхній страх того, що буде якийсь контрнаступ. Можливо, це для відтягування наших сил оборони від зони активних бойових дій. Але те, що ми бачимо, що вони зі свого боку укріплюють кордони, окопуються, мінуються. Це говорить про те, що вони теж бояться наших військових і, скоріше за все, це такий вогонь на випередження. Вони „прощупують“ нашу вогневу силу, але вогонь у відповідь практично не відкривається. Лише декілька разів відкривався вогонь у відповідь" , — сказав голова ОВА.

За словами Живицького, російські війська зміцнюють та посилюють лінію кордону, але він не бачить угруповань, які зможуть прорвати кордон.

"Періодично прибуває додаткова бронетехніка на прикордонні території, але основна їхня частина їде в Білгородську область і далі, очевидно, йде на Харківщину та на схід – Донецьку, Луганську область. Ми не спостерігаємо можливих ударних угруповань, які могли спробувати повноцінно прорвати кордон і зайти на територію Сумщини. Наша оборона виглядає зовсім по іншому ніж 24 лютого. Їхні спроби якщо й будуть, то будуть марними", – сказав Живицький.