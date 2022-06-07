Кличко: попри війну у Києві триває ремонт доріг

У Києві проводять ремонт доріг та проїздів там, де це найнеобхідніше, або на об’єктах, що розпочали оновлювати минулого року. Про це повідомив﻿ мер Києва Віталій Кличко.

Зокрема, сьогодні тривають роботи з капітального ремонту у центрі Києва - по вулиці Льва Толстого. Дорожники продовжують оновлення ділянки від вулиці Тарасівської до Василя Липківського.

Також дорожні служби приступили до робіт на ділянці від вулиці Жилянської до вулиці Василя Липківського цими вихідними, щоб здійснити наймасштабніші роботи не заважаючи руху транспорту.