В Україні з 1 вересня школярі та студенти будуть навчатись офлайн

У Міністерстві освіти і науки закликали українських студентів та школярів готуватись до початку освітнього процесу в режимі офлайн з 1 вересня, повідомляє Новое время.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко.