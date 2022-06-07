В Україні з 1 вересня школярі та студенти будуть навчатись офлайн
У Міністерстві освіти і науки закликали українських студентів та школярів готуватись до початку освітнього процесу в режимі офлайн з 1 вересня, повідомляє Новое время.
Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко.
"Що стосується початку нового навчального року. Хочу повідомити батькам, учням, студентам: 1 вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн, і всі діти, студенти учні мають піти до шкіл, університетів, коледжів, закладів профтехосвіти", — сказав Вітренко.