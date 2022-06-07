Запорізька ОВА: окупанти обстріляли дитячий садок

Російські війська обстріляли дитячий садочок в смт Степногірськ Запорізької області. Про це повідомляє﻿ Запорізька ОВА.

Зазначається, що ракета поцілила у двір дошкільного навчального закладу. Осколками вибило близько ста вікон.

Загалом учора, 6 червня, з 18:00 до 19:00 години в Степногірськ попало 8 снарядів окупанта. Руйнувань зазнав житловий фонд третього мікрорайону міста. Одна людина поранена, постраждалого госпіталізували.

"Ворог майже щодня обстрілює селище міського типу. В населеному пункті з початку березня відсутнє централізоване водозабезпечення. Свердловини знаходяться за 15 км від селища, на тимчасово окупованій території. Через постійні обстріли в селищі бувають перебої з електропостачанням" , - йдеться в повідомленні.

До війни в Степногірську мешкало понад 5000 людей, зараз вдвоє менше, додали в ОВА.