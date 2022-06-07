ОГП: у Києві викрили ще 2 схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон

Столичні правоохоронці викрили ще два канали незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон, повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

Наразі організатору переправлення військовозобов'язаних та 4 його спільникам повідомлено про підозру.

"У ході досудового розслідування встановлено, що у столиці діє дві групи осіб, які, будучи пов’язаними між собою, організували виготовлення підроблених документів. З їх допомогою чоловіки призовного віку могли безперешкодно перетинати державний кордон України в умовах воєнного стану. Також вони організовували безпосереднє переправлення військовозобов’язаних через державний кордон поза встановленими пунктами пропуску" , - йдеться в повідомленні.

Вартість виготовлення документів про непридатність до військової служби складала 7 тис доларів США, а вартість незаконного перетину державного кордону – 7 тис євро.

Також правоохоронцям вдалося зупинити незаконний перетин чотирма особами державного кордону України з Угорщиною та затримати перевізника.