Подоляк: усі тимчасово віддані території будуть українськими

Українцям не варто лякатися новин про те, що "ми щось віддаємо". Адже українські військові оборони вимотають сили Росії та відвоюють свої території назад.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк під час відеозвернення, передає прес-служба партії "Слуга народу".

"Це війна. Ідуть тактичні маневри. Щось віддаємо, щось забираємо. Росіян більше, у них більше техніки. Безумовно, війна йде дуже інтенсивна, але, треба зробити так, щоб кожне село, яке ми віддаємо тимчасово, а потім забираємо назад, давалося росіянам великою кров'ю, ми маємо їх вимотати" , - пояснив Подоляк.

Він наголосив, все, що ми зараз віддаємо і все, що забираємо назад - все буде повністю українським.