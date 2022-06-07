Гайдай: військові РФ влаштували терор на окупованих територіях Луганщини

На окупованих територіях Луганської області російські загарбники влаштували справжній терор. Вони влаштовують перевірки ночами, перевертають квартири мирних жителів, намагаючись знайти згадки про Україну. Про це на своєму офіційному Телеграм-каналі﻿ написав голово Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє Новое время.

За його словами, окупанти заглядають навіть у морозилки.

"Якщо знаходять наші символи - карають. Люди зникають. За зірвану рашистську ганчірку - арештують підлітків. Колаборанти здають активістів. "Руські порядки" стали пеклом для наших мешканців. Рашисти намагаються прибрати все українське - і зовні, і в головах. Пропаганда повертає радянське минуле, леніни повертаються на свої тумбочки. Підприємців «звільняють» від бізнесу, дітей - від української освіти" , - наголосив він.

При цьому Гайдай додав, що рух опору у Луганській області набирає обертів, і партизани працюють.