Валютний ринок в умовах війни: день 104-й

У вівторок 7 червня робота міжбанківського валютного ринку триває у звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у п'ятницю 3 червня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс на 43,80 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 198,20 млн. доларів. Майже всі операції цього дня пройшли у доларах США; у євро операцій було лише на 0,22 млн доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 3 червня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на покупку на 59,1 млн доларів: на 215,4 млн доларів було подано заявок на покупку та на 156,3 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 13.30 сьогоднішнього дня євро купують по 31,247 гривень, а продають по 31,5595 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків в НБУ станом на ранок 7 червня зріс на 373,16 млн. і склав 39149,12 млн. гривень.

Сьогодні Міністерство фінансів проводить черговий аукціон із розміщення військових облігацій. Інвесторам будуть запропоновані три випуски ОВДП у гривні терміном на 3, 7 місяців та 1,5 року. При цьому, попри різке підвищення облікової ставки НБУ, прибутковість щодо ОВДП піднімати не планують.

Курс готівкового долара у першій половині дня вівторка досяг локального мінімуму, після чого знову пішов угору. Зокрема, у Києві в районі 11:00 цінник на продаж американця опустився до 34,95-35,00 гривень. На цьому рівні пожвавився попит на валюту, і на момент написання статті долар уже встиг подорожчати на 20 копійок – до 35,15-35,20 гривень. Пішли вгору ціни на долар і в інших містах: в Івано-Франківську долар на поточний момент продають по 35,15 гривні, у Дніпрі – по 35,30-35,40 гривні, в Одесі – по 35,35 гривні.

Євро на FOREX знижується третій день поспіль. Сьогодні воно змогло опуститись до позначки 1,0665 долара. Ціни на готівкове євро в Україні змінюються синхронно із цінами на долар. Вранці вівторка євро у столиці подешевшало до 37,50-37,60 гривень, але на момент написання статті вже знову подорожчало на 20 копійок: зараз євро продають по 37,70-37,80 гривень.

Після різкого підйому біткоїн знову подешевшав. У ніч на вівторок його ціна на популярній біржі Binance опустилася до 29218,96 $ за монету. На цьому рівні пожвавилися покупці; їх попит повернув ціну на біткоїн в діапазон 29500-29700 $, де він зараз і торгується. Думки аналітиків щодо найближчої перспективи «криптовалюти №1» розділилися: одні чекають на сильне падіння ціни, інші, навпаки, стверджують, що спадний тренд видихається і пророкують зростання біткоїну.