Синод РПЦ прийняв єпархії в Криму під підпорядкування патріарха Кирила

Синод Російської православної церкви прийняв кримські єпархії Української православної церкви МП під пряме підпорядкування московського патріарха Кирила. Про це, посилаючись на﻿ офіційний сайт Московського патріархату за результатами синоду 7 червня, повідомляє Українська правда.

"Постановили: прийняти Джанкойську, Сімферопольську та Феодосійську єпархії у безпосереднє канонічне та адміністративне підпорядкування патріарху московському та всієї Русі та священному синоду Російської православної церкви", – ідеться в рішенні синоду.

Також синод РПЦ вирішив утворити на території Криму Кримську митрополію у складі Джанкойської, Сімферопольської та Феодосійської єпархій, а її головою призначити митрополита Сімферопольського та Кримського Лазаря.

Повідомляється, що такі рішення були прийняті у відповідь на звернення кримських митрополитів і виходячи з "необхідності збереження дієвого канонічного та адміністративного зв'язку з центральною церковною владою" з огляду на "практичну неможливість регулярного зв’язку цих єпархій з Київською митрополією" .