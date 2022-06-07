Синод РПЦ прийняв єпархії в Криму під підпорядкування патріарха Кирила
Синод Російської православної церкви прийняв кримські єпархії Української православної церкви МП під пряме підпорядкування московського патріарха Кирила. Про це, посилаючись на офіційний сайт Московського патріархату за результатами синоду 7 червня, повідомляє Українська правда.
"Постановили: прийняти Джанкойську, Сімферопольську та Феодосійську єпархії у безпосереднє канонічне та адміністративне підпорядкування патріарху московському та всієї Русі та священному синоду Російської православної церкви", – ідеться в рішенні синоду.
Також синод РПЦ вирішив утворити на території Криму Кримську митрополію у складі Джанкойської, Сімферопольської та Феодосійської єпархій, а її головою призначити митрополита Сімферопольського та Кримського Лазаря.
Повідомляється, що такі рішення були прийняті у відповідь на звернення кримських митрополитів і виходячи з
"необхідності збереження дієвого канонічного та адміністративного зв'язку з центральною церковною владою" з огляду на
"практичну неможливість регулярного зв’язку цих єпархій з Київською митрополією".
Також синод РПЦ оголосив, що
"самочинні дії щодо зміни статусу Української православної церкви можуть призвести до нового розколу".