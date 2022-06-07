У Росії заявили про відкриття сухопутного коридору до Криму

У вівторок, 7 липня, російські окупанти відкрили автомобільне сполучення з території РФ по материковій частині до анексованого Криму. Також нібито відновлено подачу води на окупований півострів, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Таку заяву зробив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

"Відкрито автомобільне сполучення з території Росії по материковій частині до Криму. Відновлено безперешкодне подання води Північно-Кримським каналом на Кримський півострів" , - сказав він.

За його словами, нібито "відновлення транспортної інфраструктури та подачі води створює сприятливі умови для розвитку агропромислового комплексу на звільнених територіях".

Також Шойгу додав, що РФ планує "відновити" залізничний рух між Росією, Донбасом, Україною та Кримом на 6 ділянках.