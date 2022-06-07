АУБ: підвищення НБУ ставки рефінансування може призвести до банкрутства 20 банків

Застосування НБУ ставки рефінансування по довгостроковим та короткостроковим кредитам 27% може призвести до банкрутства до 20 банків, що в свою чергу завдасть сильного удару по стабільності та довірі до банківської системи України, прогнозують у Асоціації українських банків, повідомляє Дело.

"З огляду на перспективу різкого здороження ресурсів, яке стане неминучим наслідком підняття НБУ ставки по кредиту до 27%, мусимо наголосити, що підвищення відсотків за кредитами потягне за собою різке погіршення структури кредитних портфелів, порушення норм резервування та значне зниження ліквідності банківської системи" , - зазначають в об'єднанні.

АУБ вказує, що це може призвести до втрати капіталу і ліквідності банківської системи та, як наслідок, до банківської кризи, якої вдавалося уникнути навіть під час перших місяців війни.

"Вартість отриманих банками від НБУ ресурсів зросла в 2,5 рази. Для більшості банків будуть зафіксовані значні збитки при перерахунку вартості кредитів рефінансування, оскільки банки не мають можливості збільшення ставок за раніше наданими кредитами та придбаними ОВДП. Як наслідок, це створить додаткове навантаження на капітали банків. Під значним тиском опиниться Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" , - йдеться у заяві.

Також в асоціації звертають увагу, що здорожчання грошових ресурсів для реального сектору економіки та банків призведе до зупинки кредитування, необхідного для відновлення виробництва, до зменшення його обсягів, спричинить скорочення робочих місць, що у свою чергу буде мати негативний вплив як на економіку в цілому, так і на соціальну та демографічну ситуацію в країні.

"За попереднім розрахунком, більше 50% позичальників припинять обслуговувати кредити. Більше того, вже зараз багато клієнтів звертаються до банків з проханням щодо проведення реструктуризації поточної кредитної заборгованості, що означає автоматичне погіршення структури активів банків" , - кажуть в АУБ.

Там вказують, що споживчі кредити та кредити бізнесу містять фіксовану процентну ставку, яка має залишатись незмінною, а це означає величезні збитки від від’ємної процентної маржі. При цьому вже зараз є випадки, коли великі роздрібні торгівельні мережі вже беруть кредити під 30% для попередньої оплати.

У зв'язку з цим члени асоціації закликають Нацбанк врахувати складність ситуації та повернути ставки по довгострокових кредитах рефінансування до рівня станом на 1 червня.

Також там пропонують дозволити дострокове погашення банками кредиту з рефінансування - за рахунок заставного майна шляхом добровільної передачі банками у власність НБУ заставлених ОВДП та ОВМП "за справедливою вартістю". Крім того, АУБ пропонує адаптувати нормативи для банків України у зв’язку із введенням воєнного стану та різким підвищенням облікової ставки НБУ.

Нагадаємо, що 2 червня Нацбанк підняв облікову ставку з 10% відразу до 25%. При цьому ставку для кредитів рефінансування було встановлено на рівні 27%, а для депозитних сертифікатів – 23%.