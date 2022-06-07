Укрзалізниця призначила нові приміські поїзди

УЗ призначає нові приміські поїзди — між Черніговом і Славутичем та між Запоріжжям і Дніпром, повідомляє﻿ прес-служба.

Поїзд Чернігів — Славутич — Чернігів відправляється з Чернігова щоденно о 8:05, прибуває до Славутича о 9:05. Зворотно, зі Славутича, відправка о 9:20, прибуття до Чернігова о 10:20.

Крім того, з 8 червня поїдуть приміські поїзди сполученням: Запоріжжя-2 — Дніпро — Запоріжжя-2.

Відправка із Запоріжжя о 5:57, прибуття до Дніпра о 9:01. Зворотно, з Дніпра, поїзд відходитиме о 9:46, і прибуватиме до станції Запоріжжя-2 о 12:48.

Також буде змінений графік руху ще низки поїздів на цій ділянці. В УЗ просять пасажирів уточнювати актуальні графіки та маршрути на сайтах регіональних залізниць за посиланням﻿.