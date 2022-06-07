В окупованому Херсоні стався вибух у ресторані
Російські ЗМІ заявили про інцидент біля окупаційної "адміністрації". За попередніми даними, внаслідок вибуху було поранено одну людину. Йому надали медичну допомогу, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Вказано, що вибух стався нібито в кафе під назвою "Ностальжи", що знаходиться за Драмтеатром.
Так, спочатку росіяни стверджували, що інцидент стався поблизу так званої окупаційної "адміністрації" де були вибиті двері та розбиті вікна, а згодом спростували інформацію, що нібито вибух жодним чином не торкнувся територій поблизу будівлі колаборантів.
"Інформація про вибух навпроти будівлі "військово-цивільної адміністрації" не відповідає дійсності. Вибух у кафе Херсона міг стати наслідком закладки вибухового пристрою, інформація уточнюється", - написали росЗМІ.