Шольц: Іспанія ще не надала запит на експорт Leopard 2 до України

За словами канцлера Олафа Шольца, Іспанія ще зверталась до Німеччини з приводу експорту танків Leopard 2 німецького виробництва в Україну. ﻿Про це Шольц сказав у вівторок під час візиту до Литви, посилаючись на Bild, повідомляє Українська правда.

Шольц зазначив, що якщо така заявка від Іспанії надійде, то її буде розглянуто.

Згідно з повідомленням газети El Pais, Іспанія хоче поставити Україні німецькі основні бойові танки Leopard 2 A4.

Як правило, федеральний уряд Німеччини має схвалювати такий експорт озброєнь, тому що контракти на закупівлю містять так звані застереження щодо кінцевого використання.

Постачання Leopard 2 стане першим випадком, коли Україна отримає сучасні західні танки для боротьби з російською армією.

У Німеччині політики з правлячої партії СДПН досі наголошували на тому, що існує неформальна домовленість між країнами НАТО не постачати таку зброю.

Згідно з публікацією El Pais, уряд Іспанії готовий поставити Україні бойові танки Leopard 2 A4, які вже десять років перебувають у резерві на базі іспанської армії у Сарагосі.

Ці танки є частиною партії зі 108 вживаних одиниць, які Німеччина продала Іспанії в 1995 році перед контрактом на виробництво Leopard в Іспанії.

За оцінками джерел, близько 40 танків можуть бути відремонтовані та передані українській армії. Але джерела попереджають, що для цього потрібна певна робота з модернізації з боку промисловості, яка навряд чи проводитиме ці роботи в той час, коли йде загальне зростання військових витрат у Європі.

Крім того, Іспанія запропонувала Україні навчити військових поводитися з цими бойовими танками.