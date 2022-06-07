ОВА: у Харківській області внаслідок російських обстрілів загинуло 2 людини

Минулої доби ворог обстрілював з РСЗВ Київський район Харкова та Харківський, Чугуївський, Богодухівський, Красноградський та Лозівський райони області. Про це повідомив﻿ начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові обстріляна інфраструктура Київського району.

"Вночі внаслідок влучання снаряду росіян сталася пожежа в приватному будинку в Київському районі. Рятувальники дістали з-під завалів 52-річного чоловіка. Він серйозно не постраждав. Поранення отримала 70-річна жінка. Загалом в Харкові поранення отримали 2 особи" , - йдеться в повідомленні. ﻿

В області під обстріли окупантів потрапляють житлові будинки, господарські об'єкти, критична інфраструктура. Загалом за добу в області 2 загиблих, 6 поранених.

Через влучання боєприпасів в області горять ліси та трава.