ОВА: у Харківській області внаслідок російських обстрілів загинуло 2 людини
Минулої доби ворог обстрілював з РСЗВ Київський район Харкова та Харківський, Чугуївський, Богодухівський, Красноградський та Лозівський райони області. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У Харкові обстріляна інфраструктура Київського району.
"Вночі внаслідок влучання снаряду росіян сталася пожежа в приватному будинку в Київському районі. Рятувальники дістали з-під завалів 52-річного чоловіка. Він серйозно не постраждав. Поранення отримала 70-річна жінка. Загалом в Харкові поранення отримали 2 особи", - йдеться в повідомленні.
В області під обстріли окупантів потрапляють житлові будинки, господарські об'єкти, критична інфраструктура. Загалом за добу в області 2 загиблих, 6 поранених.
Через влучання боєприпасів в області горять ліси та трава.
"На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні. Проводить дистанційне мінування місцевості. В районі Ізюма продовжуються спроби наступу в напрямку Довгеньке та Долина", - повідомив Синєгубов.