Нова Зеландія запровадила додаткові санкції проти Росії

Нова Зеландія запровадила нові санкції проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну. Під нові обмеження потрапила низка російських і білоруських державних підприємств і оборонних структур, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду Нової Зеландії.

У числі потрапили в новий санкційний список Нової Зеландії російська компанія "Газпром".

"Найбільша російська компанія і десятки військових і промислових корпорацій, проти яких сьогодні введені санкції, відіграють вирішальну роль у розпалюванні незаконної і неспровокованої війни в Україні" , — заявила глава МЗС Нанайя Махута.

Міністр підкреслила, що компанії, що потрапили під санкції, контролюються урядом Путіна і мають стратегічне значення для Росії, оскільки вони забезпечують сировину, інфраструктуру, комунікації, транспорт, зброю і фінансування.

"Одним з державних підприємств є "Газпром", найбільша російська компанія і ключове джерело експортних доходів Росії внаслідок продажу газу. Ми також ввели санкції проти підприємств, які створюють зброю і військові технології для путінської війни і є частиною величезного військово-промислового комплексу Росії" , — заявила Махута.

Нагадаємо, 2 червня США розширили список санкцій щодо Росії, до якого внесли 17 фізичних і 16 юридичних осіб, пов'язаних з РФ. Зокрема, до санкційного списку потрапили спікер Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, віолончеліст та друг президента РФ Сергій Ролдугін, причетний до відмивання коштів на користь Кремля, а також власник "Сєвєрсталі", один із найбагатших людей у Росії Олексій Мордашов, його дружина Марина та двоє синів Кирило та Микита.