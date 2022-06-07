Білорусь почала навчання з переведення армії на воєнний час

У Збройних силах Білорусі розпочалися заняття з бойової готовності з метою переходу з мирного на воєнний час. Про це, з посиланням на Міноборони країни, повідомляє Корреспондент.

Стверджується, що заходи проводяться відповідно до плану підготовки Збройних Сил за призначенням у 2021/2022 навчальному році. Заняття з бойової готовності "організовані після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки".