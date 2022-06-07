ГУР: окупанти хочуть перевести школи Херсона на російську освіту

Головне управління розвідки України повідомило, що окупанти вимагають від шкіл Херсона перекладати навчання на російські освітні програми, повідомляє Новое время.

За даними відомства, окупаційна адміністрація Херсона провела збори директорів місцевих шкіл, на яких було висунуто вимогу з 1 вересня розпочати навчальний процес за російськими освітніми програмами.

У ГУР заявили, що з близько 60 присутніх директорів шкіл пропозицію прийняли лише двоє.