Зеленський: Тупикова ситуація у війні з Росією - не варіант для України

Володимир Зеленський заявив. що відтіснення російських військ на позиції, зайняті до вторгнення, буде серйозною тимчасовою перемогою для України, але повний суверенітет над її територією залишається кінцевою метою, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Ми поступаємося в оснащенні і тому не здатні просуватися вперед. Ми понесемо більше втрат, і люди - мій пріоритет" , - заявив він.

Зеленський підкреслив, що перемога повинна бути досягнута на полі бою, але він також наполягає на тому, що відкритий для мирних переговорів з президентом Володимиром Путіним, попри звірства, вчинені російськими військами в Україні.

Він додав, що західні санкції не дуже вплинули на позицію Росії, і обрушився з критикою на партнерів за заклики до припинення вогню в конфлікті без визначення умов, а саме припинення Москвою свого наступу.