НБУ: міжнародні резерви України становлять $25,1 мільярда

За попередніми даними Національного банку України, міжнародні резерви України на 1 червня становили 25,1 млрд доларів, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

«Станом на 1 червня 2022 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, склали 25100,7 млн. доларів США. Протягом травня вони скоротилися на 7%, насамперед через продаж валюти на міжбанківському валютному ринку, що частково компенсовано фінансуванням від міжнародних партнерів» , — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у травні НБУ продав 3410,6 млн. доларів і викупив у резерви 56,4 млн. доларів. Значні обсяги продажу валюти обумовлені перевищенням попиту неї над пропозицією. Істотні витрати на оборонні потреби, імпорт товарів та послуг, а також для забезпечення розрахунків з міжнародними платіжними системами за витрати громадян із гривневих карток за кордоном перевищували надходження від експорту та від трудових мігрантів.

Водночас у НБУ наголосили, що ці витрати частково були компенсовані фінансуванням від міжнародних партнерів. Так, валютні надходження на користь уряду склали 1660,2 млн. доларів. Зокрема, 583,7 млн євро надійшли від Світового банку та 582,3 млн євро – від Європейського Союзу.

На обслуговування та погашення державного боргу було направлено 144,8 млн. доларів, у тому числі 60,2 млн. доларів — на обслуговування єврооблігацій України (ОВДП). Міжнародному валютному фонду у травні було сплачено 68,6 млн дол. США.

Як повідомлялося, за минулий тиждень кількість вкладників у військові облігації серед громадян та бізнесу зросла з 76 тис. до понад 83 тис. Станом на 6 червня 2022 року обсяг їх вкладень становить: понад 8,5 млрд грн (10,6% від загального) обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у гривні, близько 63,1 млн. дол. США (29,7% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США) та майже 26,7 млн євро (11,8% від загального обсягу ОВДП у євро).