Кабмін підтримав легалізацію медичної марихуани

Міністр охорони здоров'я заявив, що відповідний законопроект регулюватиме обіг каннабісу в медичних, промислових та науково-технічних цілях.

У МОЗ наголошують, що законопроект розширить доступ пацієнтів до необхідного лікування низки хвороб, зокрема онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни.

За словами Віктора Ляшка, медичний канабіс не конкуруватиме з "вуличним", бо містить лише каннабідіол, який не має психоактивної дії, тому не підходить для рекреаційного вживання.

Кабмін пропонує також встановити "жорсткий контроль" над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів на основі конопель.